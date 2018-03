CST Sport vince in Sicilia ed in Grecia

ROMA, 19 MAR - Week end di successi per CST Sport, il sodalizio messinese di Gioiosa Marea ha conquistato una doppia vittoria assoluta in Sicilia ed in Grecia, al 2° rally Cefalù Corse con Salvatore Lo Cascio e Salvatore Cancemi su Citroen Saxo VTS ed in Grecia a Dionisos Fulvio Giuliani ha vinto al volante della Lancia Delta EVO. Il bolognese Giuliani ha così aperto con una bella vittoria assoluta la stagione 2018, rispondendo con il successo pieno al volante della sua aggiornata ed estrema Lancia Delta EVO, all'invito degli organizzatori ed "amici greci" di Dionisus. Al 2° Rally di Cefalù l'equipaggio nisseno formato dal 19enne Salvatore Lo Cascio e dal 27enne Salvatore Cancemi sulla Citroen Saxo VTS in versione kit, si è subito messo in evidenza portandosi nelle posizioni alte della classifica assoluta ed attestandosi in seconda piazza con il primo scratch nella seconda PS.