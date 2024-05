Mo: richiesta diffida da rettore Torino ad attività imam, appoggio da consiglieri e 25 senatori

Adnkronos

Torino, 24 mag. Venticinque senatori e tutti i consiglieri di amministrazione appartenenti ai ruoli interni hanno immediatamente inviato espressione di pieno appoggio e condivisione relativamente all’azione intrapresa dal rettore del Politecnico di Torino Stefano Paolo Corgnati, attraverso la sua richiesta di diffida rispetto all’annuncio di svolgimento della preghiera islamica del venerdì nella sede centrale del Politecnico, rimarcando “con forza la laicità dell’istituzione politecnica”.