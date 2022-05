Brucia trattore: non si esclude il dolo

In fiamme un trattore di proprietà di un trentacinquenne palmese. E’ accaduto nella notte fra domenica e ieri, in via Aldo Capitini, a Palma di Montechiaro. Dopo la segnalazione al 112, nella zona sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Licata, e i poliziotti del Commissariato cittadino.

I pompieri hanno domato le fiamme. Gli agenti della polizia hanno avviato le indagini per provare a stabilire cosa ha fatto divampare la scintilla iniziale. In via Capitini non sono stati ritrovati inneschi, o bottigliette sospette, né tracce di liquido infiammabile.

Le cause sono ancora in corso di accertamento. Non viene esclusa alcuna ipotesi, dall’atto doloso, ad un eventuale incendio accidentale riconducibile ad un cortocircuito. I poliziotti hanno sentito il proprietario del trattore.

