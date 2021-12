Fondi per i comuni marginali, oltre 240mila euro per Cianciana

Fondo per i comuni marginali, al Comune di Cianciana assegnati 241.436,67 euro. Ne ha dato notizia il sindaco, Francesco Martorana.

Pubblicità

"Le risorse - dice il primo cittadino - potranno essere utilizzate per tre categorie di interventi nei territori soggetti a spopolamento: adeguamento di immobili comunali da concedere in comodato d'uso gratuito per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali; concessione di contributi per l'avvio di attività commerciali, artigianali e agricole; concessione di contributi a favore di chi trasferisce la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, come concorso per le spese di acquisto e ristrutturazione dell'immobile (massimo 5.000 euro a beneficiario)".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA