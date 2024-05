La legalità a Catania si applica con piccoli gesti e con i “1000 Passi per Ripulire il Quartiere degli Angeli Custodi”

L'iniziativa

Armati di guanti e sacchi per i rifiuti, i bambini, i ragazzi e le istituzioni hanno dimostrato che un cambiamento è possibile

Il 23 maggio 2024, il quartiere Angeli Custodi di San Cristoforo a Catania ha vissuto una giornata memorabile all’insegna della solidarietà e del coraggio civile. L’iniziativa “1000 Passi per Ripulire il Quartiere degli Angeli Custodi – La Marcia della Legalità”, organizzata dall’associazione “Città dei Ragazzi” in occasione della Giornata Mondiale della Legalità, ha visto la partecipazione di una comunità unita e determinata a ribellarsi contro il giogo della mafia e a rivendicare il proprio diritto di vivere in un ambiente pulito e sicuro.

La manifestazione ha visto una straordinaria partecipazione di cittadini di tutte le età, giovani, bambini, associazioni e rappresentanti delle istituzioni, che hanno marciato insieme per un obiettivo comune: ripulire il quartiere e affermare che legalità significa anche rispettare il proprio territorio. La giornata ha avuto inizio con l’inaugurazione degli “Alberi della Legalità”, dedicati a Rita Atria e a tutte le vittime di mafia, simboli di resistenza e speranza in una terra troppo spesso martoriata dalla violenza.

Dopo questo primo momento altamente simbolico, i partecipanti hanno dato vita a un’azione di clean-up per le strade del quartiere, in collaborazione con il consorzio Gema. Armati di guanti e sacchi per i rifiuti, i bambini, i ragazzi e le istituzioni hanno ripulito le vie – sotto gli occhi sorpresi dei genitori e degli adulti – dimostrando che, insieme, un cambiamento è possibile.

L’evento ha ricevuto un importante sostegno istituzionale, con la partecipazione del Sindaco di Catania, Enrico Trantino, del viceprefetto dott. Antonio Gulli e del presidente della prima municipalità Francesco Bassini. La loro presenza ha rappresentato un segnale chiaro di vicinanza e sostegno alle istanze di legalità e giustizia della comunità. Il sindaco ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa, che non solo migliorano l’aspetto del quartiere, ma rinforzano il tessuto sociale e il senso di appartenenza.

Presenti all’iniziativa gli studenti dell’Istituto Comprensivo Rita Atria, gli studenti dell’Istituto Comprensivo Cesare Battisti, le forze dell’ordine, la polizia locale, il commissariato di San Cristoforo, Padre Salvatore Pitrolo, la Digos, l’associazione We Love Unict, gli studenti della Scuola di Formazione Eris.

Con questa iniziativa si è voluto riportare al centro il valore della legalità e gli insegnamenti che uomini e donne come Rita Atria ci hanno lasciato. Legalità significa anche attenzione per il territorio e cura per il bene comune. L’evento è stato promosso da Città dei Ragazzi e l’impresa sociale Keras.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA