Cutfield «in lacrime davanti ai pm». Il comandante del Bayesian attende il passaporto

L'uomo starebbe per lasciare l'Italia dopo l'interrogatorio di oggi nel quale si è avvalso della facoltà di non rispondere

Starebbe attendendo il rilascio della copia del passaporto per andar via dall’Italia James Cutfield, il comandante del veliero Bayesian che si è inabissato il 19 agosto davanti alle coste del palermitano. L’uomo, indagato per omicidio colposo plurimo e naufragio colposo, non ha l’obbligo di restare a disposizione dell’autorità giudiziaria e dal pomeriggio, dopo l’interrogatorio a cui è stato sottoposto, può lasciare il Paese per tornare in Spagna, dove vive con la moglie. Davanti ai pm, ai quali ha scelto di non rispondere, non avrebbe retto alla commozione scoppiando in lacrime.

