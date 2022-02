Ex poliziotto trovato morto, esposto dei familiari: «Aveva appena fatto il vaccino»

La Procura della Repubblica di Ragusa ha disposto l’autopsia sulla salma di un ex poliziotto modicano di 64 anni, Corrado Puglisi, trovato morto in casa nella mattinata di giovedì. I familiari hanno presentato un esposto denuncia per accertare le cause del decesso ipotizzando una eventuale correlazione con la seconda dose del vaccino anti covid effettuata qualche giorno prima. La salma di Corrado Puglisi è stata sequestrata su disposizione della Procura e si trova all’obitorio dell’ospedale «Maggiore» di Modica.



