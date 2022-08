Il sì di Flora Canto a Enrico Brignano con un abito da "regina"

Per il suo sospirato e fatidico sì all'attore comico Enrico Brignano, Flora Canto ha voluto un abito da "regina". Anche se alle tanto attese nozze l'attrice è arrivata già mamma di due bimbi e dopo aver dovuto chiedere, in tanti sketch insieme al compagno, proprio di essere sposata, per il giorno più bello non ha voluto rinunciare ad un abito bianco con velo e strascico molto sontuoso.

La coppia, unita in matrimonio con un rito civile, ha pronunciato il sì a Ladispoli, in una location vista mare. Tanti i colleghi e amici che hanno partecipato alla cerimonia che ha suggellato ulteriormente l'amore di una coppia che sembra destinata a non deludere i fans del "per sempre".

