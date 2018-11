Calcio, il "suo" Milazzo segna a squadra catanese e lui irride i tifosi ospiti mostrando il "lato B": scattano Daspo e multa

MILAZZO - Quando la propria squadra, il Milazzo, ha segnato un gol, quasi a fine gara, per "irridere" i supporter del Catania San Pio X si è denudato e si è abbassato più volte i pantaloncini mostrato il suo "lato b" ai tifosi rivali. E’ accaduto nello stadio "Marco Salmeri" di Milazzo (Messina) l’11 novembre scorso, protagonista un mamertino di 23 anni che poi ha postato sui social il video della sua "iniziativa". Agenti del Commissariato di polizia di Milazzo lo hanno identificato e gli hanno contestato l’illecito amministrativo previsto per atti contrari alla pubblica decenza in luogo pubblico con la sanzione di 3.333, 33 euro. Gli agenti gli hanno notificato anche la misura di prevenzione inflitta dal questore di Messina, Mario Finocchiaro: un Daspo di 5 anni.