Controsenso, senza revisione e parlava al cellulare: "maledizioni" e improperi ai poliziotti

Bloccata a Catania da agenti della Polizia di Stato mentre parlava al cellulare guidando in controsenso la sua auto sprovvista di revisione, una donna, incurante di aver bloccato il traffico, non ha esitato ad inveire lanciando anche "maledizioni" contro i poliziotti del Commissariato Borgo Ognina, che l'hanno multata per inosservanza delle norme del Codice della Strada sequestrandole l'auto.