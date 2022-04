Raro esemplare di airone salvato a Pantelleria

I Carabinieri Forestali in servizio a Pantelleria hanno recuperato un esemplare di airone cenerino (ardea cinerea) su un fondo agricolo in località "Mursia" in evidente difficoltà. L'esemplare si presentava in stato di debilitazione e con lesioni ad un arto inferiore per cui, in sinergia con il corpo forestale regionale, veniva prima condotto presso un veterinario locale e successivamente trasferito presso il centro di recupero fauna selvatica di Bosco della Ficuzza, a mezzo vettore aereo, per approntare le cure necessarie all’animale finalizzate alla successiva reimmissione in natura.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA