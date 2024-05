Gasolio “allungato” con olio vegetale o solvente: la Gdf ne sequestra 30 mila litri nel Siracusano

Il caso

L'operazione eseguita insieme ai funzionari dell’Agenzia Dogane Monopoli. Due denunce per frode

I finanzieri del Comando Provinciale di Siracusa e i funzionari dell’Agenzia Dogane Monopoli di Siracusa, hanno sequestrato circa 30 mila litri di gasolio non a norma pronto per essere immesso in consumo da 2 impianti di distribuzione operanti nella provincia aretusea.

Durante una campagna di controlli sulla qualità dei carburanti stoccati in 27 distributori stradali, l’attenzione è stata incentrata soprattutto sulla miscelazione abusiva di prodotti energetici, al fine di scongiurare la circolazione di carburante adulterato con solventi oppure mescolati con oli vegetali esausti a danno di automobilisti e autotrasportatori.

Le Fiamme Gialle e i funzionari doganali hanno proceduto a un campionamento del gasolio per autotrazione con un prelievo speditivo dell’idrocarburo presente nel serbatoio per accertarne il punto di infiammabilità avvalendosi anche del supporto del Laboratorio Mobile ADM e del Laboratorio Chimico di Catania, grazie ai quali è stato possibile determinare immediatamente tutte le specifiche fiscali, le caratteristiche merceologiche e ambientali del prodotto prelevato.

Il punto di infiammabilità del gasolio, infatti, non deve essere inferiore a 55°C in modo da minimizzare il rischio della formazione di miscele infiammabili nei depositi di stoccaggio, oltre che per essere in linea con i regolamenti europei relativi al trasporto del prodotto nelle autobotti.

La diminuzione di tale parametro, che avviene per miscelazione con sostanze più infiammabili come solventi, carburanti avio o benzine, determina il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza con conseguente pericolosità per gli utilizzatori.