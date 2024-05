Rosalia400: celebrazione multiforme

Arte e Cultura

Fondazione Sicilia valorizza il patrimonio culturale attraverso arte, fotografia, letteratura, teatro e cinema a Palazzo Branciforte, nell'ambito del progetto europeo "Changes", riflettendo sulla complessa storia di Santa Rosalia.

Arte, fotografia, letteratura, teatro e cinema: a Palazzo Branciforte, a Palermo, Fondazione Sicilia lancia “Rosalia400”, un progetto che valorizza il patrimonio culturale con strategie sostenibili, coinvolgendo artisti, scrittori, docenti, studentesse e studenti. La direzione artistica è affidata alla prof.ssa Laura Barreca, con il sostegno dell’iniziativa europea “Changes: Cultural Heritage Active Innovation for Next-Gen Sustainable Society PNRR (2023-2025)”. Progetto che arriva nella ricorrenza giubilare dei 400 anni dal ritrovamento delle spoglie di Santa Rosalia, patrona di Palermo.