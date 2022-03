Conserve Solo Sole, l'innovazione al servizio del palato

Colombe soffici, profumate e fragranti si sciolgono in bocca come una nuvola, mentre rilasciano lentamente al palato i sapori della Sicilia e il gusto vellutato di un impasto lavorato artigianalmente, senza fretta.

È questa la cifra che caratterizza le diverse e pregiate colombe della ricca linea realizzata da Emanuele Finocchiaro, firmata “Conserve Solo Sole”, un marchio ormai riconosciuto e apprezzato a livello nazionale ed internazionale quale simbolo di alta qualità dell’industria di trasformazione siciliana. E per la Pasqua 2022 sono veramente tante le colombe da scoprire e assaggiare, prodotti nello stabilimento di Paternò, acquistabili non solo visitando il sito produttivo della famiglia Finocchiaro, o direttamente on line, ma anche nello store, aperto recentemente in viale Vittorio Veneto 64, a Catania, dove si trovano tutte le specialità della ricca linea di produzione “Conserve Solo Sole”.

All’interno del nuovo punto vendita, tra gli assortiti scaffali, fanno bella mostra di sé, la golosa colomba al pistacchio, farcita con crema di pistacchi siciliani; o quella al cioccolato, con gocce di cioccolato, capace di conquistare il gusto dei bambini; quella mandorlata con mandorle di Sicilia.

Produzioni di alto livello: basta ricordare ad esempio che la gamma di Solo Sole con i suoi panettoni “speciali”, in particolare quello con mandorle e pistacchi, ha vinto la sezione dei panettoni innovativi alla decima edizione della “Fiera nazionale del panettone e del pandoro di Milano, che si è svolta lo scorso mese di novembre

Il punto vendita di Catania della famiglia Finocchiaro è pronto ad accogliere i clienti tutti giorni, festivi compresi, dalle 9 alle 20 con orario continuato. Al suo interno, così come anche on line, sarà possibile ordinare tutte le prelibatezze di “Conserve Solo Sole”, capaci di portare nelle tavole delle persone più care tutti i sapori più tipici della generosa terra di Sicilia con tutte le varietà delle delizie in barattolo. Oltre alle specialità preparate con gli ortaggi siciliani, hanno ormai conquistato il podio nel gradimento dei consumatori le specialità a base di pesce, tra cui spicca il sugo “nero di mare” al nero di seppia. Le conserve spaziano dai patè classici, agli antipasti ai contorni, per arrivare ai pesti, ai sughi pronti, spezie in vaso, oli aromatizzati. Insomma tutto ciò che serve a tavola e in dispensa per essere sempre pronti a fare festa con prodotti genuini e freschi, realizzati secondo le ricette della tradizione siciliana.

