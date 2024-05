Europei: Convocati Croazia, 4 ‘italiani’ più Perisic e Pjaca

agenzia

Ct Dalic chiama anche Brozovic. A centrocampo sempre lui, Modric

ROMA, 20 MAG – Il ct della Croazia Zlatko Dalic ha reso nota la lista dei 26 convocati per i prossimi Europei in Germania, in cui la sua nazionale sarà rivale dell’Italia, e di Spagna e Albania, nel gruppo B. Fra i giocatori chiamati da Dalic ci sono anche quattro ‘italiani’, i difensori Pongracic del Lecce ed Erlic del Sassuolo e i centrocampisti Pasalic dell’Atalanta e Vlasic del Torino. Presenti anche gli ex interisti Brozovic e Perisic e l’ex Juve Pjaca. Questi i convocati della Croazia: – portieri: Dominik Livakovic (Fenerbahce); Ivica Ivusic (Pafos); Nediljko Labrovic (Rijeka); – difensori: Domagoj Vida (Aek Atene), Josip Juranovic (Union Berlino), Josko Gvardiol (Manchester City), Borna Sosa (Ajax), Josip Stanisic (Bayer Leverkusen), Josip Sutalo (Ajax), Martin Erlic (Sassuolo), Marin Pongracic (Lecce); – centrocampisti: Luka Modrica (Real Madrid), Mateo Kovacic (Manchester City), Marcelo Brozovic (Al-Nassr), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Lovro Majer (Wolfsburg), Luka Ivanusec (Feyenoord), Luca Susic (Salisburgo), Martin Baturina (Dinamo Zagabria); – attaccanti: Ivan Perisic (Hajduk), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Bruno Petkovic (Dinamo Zagabria), Marko Pjaca (Rijeka), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Rijeka). Anche Dalic, come il suo collega Rebrov dell’Ucraina, ha annunciato una lista di sette riserve da cui eventualmente attingere in caso di forfait o rinunce dell’ultimo minuto. I sette sono: – portiere: Dominik Kotarski (Paok Salonicco); – difensori: Borna Barisic (Glasgow Rangers), Duje Caleta-Car (Lione) Niko Kristian Sigur (Hajduk); – centrocampisti: Kristijan Jakic (Augusta), Toni Fruk (Rijeka), Petar Sucic (Dinamo Zagabria); – attaccanti: Marin Ljubicic (Lask Linz), Igor Matanovic (Karlsruhe).

