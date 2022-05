Calcio: Napoli; Osimhen, delusi per aver mancato scudetto

NAPOLI, 12 MAG - "Siamo molto delusi per non aver lottato per lo scudetto fino alla fine. Siamo più delusi dei tifosi, ma voglio dire loro di stare tranquilli perché il prossimo anno lotteremo ancora per lo scudetto". Lo ha detto Victor Osimhen in un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, sottolineando l'amarezza dello spogliatoio azzurro per aver peso contatto con Inter e Milan in classifica. "Siamo delusi - spiega - perché sapevamo di avere le qualità per vincere, potevamo vincere lo scudetto che era il nostro sogno. Dovevamo reagire alle sconfitte, ma ci riproveremo". L'attaccante si consola con la qualificazione in Champions League: "E' un grande onore per me - dice - aver raggiunto quest'obiettivo insieme ai miei compagni. Siamo felici di poter competere con le squadre più forti d'Europa nella massima competizione continentale".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA