Palma di Maiorca: il video della terrazza del ristorante crollata, ipotesi peso eccessivo. Morti e feriti

(LaPresse) Almeno quattro morti e una trentina di feriti nel crollo della terrazza di un ristorante a Playa de Palma, il Medusa Beach Club a Palma di Maiorca. Alcune persone stavano ballando sulla terrazza quando intorno alle 20,30 sarebbe sul piano sottostante.

Un possibile sovraccarico sulla terrazza sarebbe dunque la causa del cedimento. È quanto ha spiegato il capo dei vigili del fuoco di Palma, Eder García, secondo quanto riporta “El Mundo”.

Il bilancio aggiornato è di quattro morti, tre donne e un uomo, e di 16 feriti, 7 dei quali in condizioni molto gravi e 9 gravi. Secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco, sembra che la terrazza al primo piano sia venuta giù, probabilmente per il peso eccessivo, di tre o quattro metri e sia caduta su una volta, che ha anch’essa ceduto. Più in basso, nel seminterrato, si trovava la zona dei commensali, dove è stato ritrovato il maggior numero di vittime.