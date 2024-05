Un tornado attraversa l’autostrada: le immagini della telecamera di vigilanza

Video dalla rete

Le telecamere autostradali hanno catturato il momento in cui un tornado si scatena sulla Route 30 degli Stati Uniti, nello stato dell’Iowa, nel pomeriggio di martedì 21 maggio. La sera stessa, in una conferenza stampa il sergente Alex Dinkla della Iowa State Patrol ha riferito di molteplici vittime nello stato a seguito delle distruttive tempeste che si sono susseguite in tutta la giornata. (Storyful)

