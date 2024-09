Festa Olimpo night per Rossella Fiamingo e Greg Paltrinieri a Taormina

In Sicilia

La coppia per eccellenza dello sport italiano ha celebrato due importanti eventi

Festa doppia, qualche giorno fa, al Metropole di Taormina per Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri che hanno scelto, ancora una volta, il lussuoso hotel che si trova lungo il corso principale per celebrare i 30 anni di lui e le medaglie vinte da entrambi alle Olimpiadi di Parigi.

Rossella e Gregorio, i fidanzati per eccellenza dello sport italiano (spadista lei, nuotatore lui) hanno sfoggiato abiti in total white in stile antica Grecia, non a caso il tema della festa è stato Olimpo night, e coroncine dorate sul capo.