Milan: Morata, “mentalmente dobbiamo fare un passo in più”

"Preso un punto, dobbiamo mettere coraggio dal primo minuto"

MILANO, 17 AGO – “Bisogna fare un passo in più mentalmente. Bisogna faticare, lavorare, fare più falli, diventare una squadra più tosta. Da domani ci metteremo a farlo tutti insieme”: è la via per il Milan indicata da Alvaro Morata che ha avviato la rimonta del Milan sul Torino, segnando al debutto. Mezz’ora di gioco per lo spagnolo che entra nella ripresa: “Rigore tolto, fuorigioco, gol, cartellino giallo: mi sono capitate tutte. Abbiamo preso almeno un punto, dobbiamo mettere questo coraggio e questa forza dal primo minuto”.

