Mondiali 2026: Giappone, Australia e Arabia in lotta per un pass

agenzia

Sorteggio a Kuala Lumpur, le tre big nello stesso girone

ROMA, 27 GIU – I pesi massimi della Confederazione asiatica di calcio, Giappone, Australia e Arabia Saudita sono stati inseriti nello stesso girone di qualificazione ai Mondiali 2026 dal sorteggio svoltosi a Kuala Lumpur. Le 18 squadre asiatiche rimaste in lotta per otto posti di qualificazione diretta sono state sorteggiate in tre gruppi da sei, così composti: gruppo A: Iran, Qatar, Uzbekistan, United Emirati Arabi, Kirghizistan, Corea del Nord; Gruppo B: Corea del Sud, Iraq, Giordania, Oman, Palestina, Kuwait; Gruppo C: Giappone, Australia, Arabia Saudita, Bahrein, Cina, Indonesia. Le partite si giocheranno da settembre 2024 a giugno 2025 e le prime due di ciascun girone si qualificheranno direttamente alla coppa del mondo, mentre la terza e quarta avanzeranno saranno divise in due gironi da tre e le vincitrici otterranno entrambe il pass. Infine, le due seconde si affronteranno nel novembre 2025, con la vincitrice che accederà al torneo play-off intercontinentale Fifa per decidere l’ultimo posto. La prossima coppa del mondo, allargata per la prima volta a 48 squadre, sarà ospitata congiuntamente da Stati Uniti, Canada e Messico dall’11 giugno al 19 luglio 2026.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA