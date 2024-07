Flavio Insinna, volto nuovo di La7: «Io come Ancelotti, mi rimetto in gioco per vincere. Il mio game show prima del Tg di Mentana, sento grande responsabilità»

Video dalla rete

Nella serata dedicata alla presentazione dei nuovi palinsestidi La7, la stella è Falvio Insinna, volto nuovo strappato alla Rai. Insinna prenderà in mano il preserale, fascia commercialmente importantissima. Da settembre dallunedì al sabato a partire dalle 18,35 condurrà un nuovo game show che coinvolgerà le famiglie. E servirà a lanciare il TgLa7 di Enrico Mentana. «Una bella responsabilità – commenta Insinna- per me è una nuova scommessa, un nuovo debutto. Speriamo di fare bene».

Felice per il nuovo acquisto il presidente di Rcs Mediagroup Urbano Cairo, che omaggia Insinna chiamandolo sul palco. Grandi applausi dalla platea: «Quello di affidare a lui un game show nella fascia preserale è un progetto cui pensavamo da molti anni. Finalmente siamo riusciti a portarlo a La7».